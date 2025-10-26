Mersin'de otomobille motosikletli çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaşdişlen Mahallesi'nde, plakaları henüz öğrenilemeyen A.A. (78) yönetimindeki otomobil ile A.E. (55) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.E. ve arkasındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A.E, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

