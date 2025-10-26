Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Çördük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Enes Ş. yönetimindeki 34 NP 5778 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ömer A. idaresindeki 34 NF 8685 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 NP 5778 plakalı otomobilde bulunan Yeter Şahin olay yerinde olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Ş. ve Rüzgar Efe Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Yeter Şahin'in cenazesi morga götürüldü. Araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

