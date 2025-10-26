Kamyonet ve motosiklet birbirine girdi! Genç kız hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşana kazadan acı haber geldi. Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 22:01

E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda Hilal Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kahreman'ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.

