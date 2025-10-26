Kalitesiyle ünlü Eşme ayvası, festivalle görücüye çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kalitesi ve lezzeti ile Türkiye'de ve yurt dışında nam salmış Eşme ayvasının tanıtımı amacıyla Eşme Ayva Festivali düzenlendi. Eşme'nin 'altın' meyvesi festival stantlarının gözdesi olurken, babaların çuval yarışı ve çocukların halat çekme mücadelesi de izleyenleri güldürdü.

Kartepe Belediyesi tarafından Eşme Sahili'nde gerçekleştirilen festival, saat 12.00'de kapılarını açtı. Festival alanına gelen ziyaretçiler, kurulan ayva stantlarında ayva temalı lezzetleri tatma ve yöresel ürünleri keşfetme fırsatı buldu.Gün boyu sürecek etkinliklerde DJ performansları, ikramlar ve çeşitli yarışmalar yer aldı. Özellikle çocuklar ve babalar için düzenlenen yarışmalar, festivale damgasını vurdu. Babaların katıldığı çuval yarışı eğlenceli anlara sahne olarak izleyenleri kahkahaya boğdu. Çocukların kıyasıya mücadele ettiği halat çekme yarışı da büyük ilgi gördü. Çocuklar için hazırlanan özel alanlarda oyunlar ve atölye etkinlikleri de gün boyu devam edecek.



Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, festivalin hayırlı olması temennisinde bulunarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Eşme Ayva Festivali'nin her yıl büyük bir coşku ve heyecanla organize edildiğine dikkati çeken Başkan Kocaman, "Her yaptığımızda daha da üstüne koyarak, daha da güzelleştirerek yapıyoruz. Ayva çok kıymetli. 'Dünyanın en lezzetli ayvası, Kartepe'den ve Eşme'den çıkar' diyoruz. Dünyanın en lezzetli ayvası diyorum. Çok vitaminlidir, çok lezzetlidir, çok sağlıklıdır. Tüm hemşehrilerimize bu ayvayı tüketmelerini öneriyoruz" dedi.



Başkan Kocaman, sözlerine şöyle devam etti: "Biz aslında ayvayı bahane ederek, bu güzel coğrafyada, bu güzel iklimde bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Eşme'de olmak, birlikte olmak, çocuklarımızla birlikte olmak, onlara bu güzel anı yaşatmak, bu güzel atmosferi birlikte yaşamak bizim için çok kıymetli. Eşme'nin güzel, çalışkan, vefakar ve disiplinli insanlarıyla toplumumuzu harmanlamak için burada buluşuyoruz. Festival yapmak kolay değildir. Baktığınızda çok güzel görünür ama zorlukları vardır. Buna rağmen hoşgörüyle herkesi karşılayan Eşmeli hemşehrilerimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz sonraki teşekkürü bizleri yalnız bırakmayan, bizlerle birlikte olan değerli hemşehrilerimize ediyorum."



Başkan Kocaman, "ayvayı yemek" deyimine de değinerek, bu tabirin toplumda olumsuz bir anlamda kullanıldığını belirtti. Kocaman, Eşme ayvasının ise bu algının tam tersi olduğunu ifade ederek, "Bazen toplumda 'ayvayı yedik' denir. O ayvayı yedirme tabiri biraz korkutma, zora düşme gibi algılanır. Bizim ayvamız o değil. Biz ayvayı yediririz ama bizim ayvayı yedirdiğimiz korkmaz, şifa bulur, lezzet bulur; onun tatlılığını ve mutluluğunu yaşar" ifadelerini kullandı.

Saat 20.00'ye kadar sürecek olan festival, Irmak Arıcı konseriyle sona erecek.