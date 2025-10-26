Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu! İngiliz istihbaratı MI6 ile bağlantıyı anlattı! Ekrem İmamoğlu işin neresinde?
İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz istihbarat örgütü MI6 ile bağlantılı olan Hüseyin Gün, etkin pişmanlıktan yararlanarak 500 sayfalık ifade verdi. Gün'ün İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulunduğu öğrenildi.
CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı belirlenirken İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün itirafçı oldu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
WİCKR UYGULAMASI ÜZERİNDEN CASUSLUK FAALİYETİ!
İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı anlaşılmıştı. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu tespit edilirken Gün ve Özkan'ın, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyeti yürüttükleri öne sürülmüştü.
HÜSEYİN GÜN JUPİTER1881 RUMUZU KULLANMIŞ!
Şüpheli Gün'ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu belirlenen soruşturmada, Gün'ün telefonunun notlar kısmında "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde kayıtlı not ve farklı sosyal medya ile diğer platformlarla ilgili şifre bölümlerinin içerisinde yer alan bilgilerde benzer nitelikte kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları tespit edildi.