İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz istihbarat örgütü MI6 ile bağlantılı olan Hüseyin Gün, etkin pişmanlıktan yararlanarak 500 sayfalık ifade verdi. Gün'ün İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu! İngiliz istihbaratı MI6 ile bağlantıyı anlattı! Ekrem İmamoğlu işin neresinde?

CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı belirlenirken İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün itirafçı oldu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

WİCKR UYGULAMASI ÜZERİNDEN CASUSLUK FAALİYETİ!
İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı anlaşılmıştı. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu tespit edilirken Gün ve Özkan'ın, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyeti yürüttükleri öne sürülmüştü.

HÜSEYİN GÜN JUPİTER1881 RUMUZU KULLANMIŞ!
Şüpheli Gün'ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu belirlenen soruşturmada, Gün'ün telefonunun notlar kısmında "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde kayıtlı not ve farklı sosyal medya ile diğer platformlarla ilgili şifre bölümlerinin içerisinde yer alan bilgilerde benzer nitelikte kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları tespit edildi.

WİCKR'DE ÇARPICI MESAJLAR: DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ!
Soruşturma dosyasına giren "Wickr" yazışmalarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Öyle ki "Bluestar81" rumuzlu kullanıcıyla yapılan konuşmada, "Şu anda AKP kontrolündeki kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz" ifadeleri yer aldı. Bir diğer mesajda ise, "Yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) devreye soktuk; Böyle hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil, ama ben riski aldım umarım bu siz ve kampanya tarafından dikkate alınır" ifadeleri dikkat çekti.

İŞTE SKANDAL YAZIŞMALAR… TANIMLA, ZEHİRLE, ZAYIFLAT VE YOK ET
Jupiter1881: İmamoğlu bilgi hazinesinin üzerinde oturuyor fakat bu bilgiyi silaha dönüştüremiyor ve bu yüzden derin etkililik ve nüfuz sağlayamıyor. İmamoğlu'nun uygun bir koruma (ring-fencing) ve tam kapsamlı PWG saldırı kabiliyetine ihtiyacı var. Böylece şu hedeflere ulaşılabilir: ITD2 (Identify, Toxicify, Degrade & Destroy → Tanımla, Zehirle, Zayıflat ve Yok Et) Bu şekilde, İmamoğlu'na manevra yapması için daha geniş bir alan verilmiş olur.

"İBB VERİTABANINI KOPYALAMAK İÇİN YAPAY ZEKA KULLANDIK"
Jupiter1881: Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veritabanı kopyalama sorununu risklerini azaltmak için yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir.

"EKREM BEY İSTİHBARAT ANALİZİMİZİ UYGUN ŞEKİLDE KULLANIR"
Jupiter1881: Rica ederim. Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin.

SOSYAL MEDYADA 'SÜRÜ SALDIRISI' PLANI
Jupiter1881: Twitter'daki #BYvsEİ (Binali Yıldırım vs Ekrem İmamoğlu) etiketi giderek daha fazla ivme kazanıyor ve maalesef sahada İstanbul Gönüllüleri'ni göremiyoruz. Keşif analizimiz, İmamoğlu'nun gönüllü tabanının tamamen devreye sokulmasını ve dijital alanı kaplamak için bir sürü (swarm) saldırısı yapılmasını tavsiye ediyor. Bunun yapılması için gereken tek şey, birinin liderliği üstlenip komuta/kontrol sağlamasıdır. Artık iş sizde. Ekibim şu anda #BYvsEİ üzerinde derin analiz yapıyor.

