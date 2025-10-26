Bozcaada ve Gökçeada hattını kullanacaklar dikkat! Yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili fırtına deniz ulaşmını da olumsuz etkiledi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 20:03

Paylaş



ABONE OL

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Gökçeada'dan 07.00 ve 19.00, Kabatepe'den 09.00 ve 21.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN