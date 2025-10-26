Batman'da uyuşturucu satışına yönelik operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında satıcılara yönelik 'torbacı' operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından ayrı adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 04:46

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesinde Torbacılara yönelik 5 ayrı eve şafak operasyonu düzenlendi.

Konu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

5 ayrı ikamete eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 24 parça halinde 14.07 gram bonzai, 67.25 gram bonzai, 2.02 gram metanfetamin, 2.07 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

