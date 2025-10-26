Amasya’da 2 tır kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:29

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağında yaşanan kazada Mustafa Coşkun'un kullandığı 05 FH 842 plakalı tır ile Burhan Turan'ın idaresindeki 36 AAT 074 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücüler ve Şah Murat Turan ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.