Van'da kaçak kazı yapıyorlardı! 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Van'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.