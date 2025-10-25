Şanlıurfa'da sınır hattında 2 yabancı uyruklu genç vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınır hattı yakınlarında silahla vurulmuş 2 yabancı uyruklu genç yaralı halde bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 01:40

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunda, sınır hattına yakın bir bölgede meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekipleri, yol kenarında silahla vurulmuş 15 yaşındaki Abdulmalik El D. ile 20 yaşındaki Ahmet Elmudzi El M. isimli 2 yabancı uyruklu gencin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla vurulan gençlerin kim ya da kimler tarafından hedef alındığını belirlemek için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

