Karşı yöne geçen otomobil, iki araçla çarpıştı: 1'i ağır ,5 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip hafif ticari araç ve otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 15:27

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 ADM 457 plakalı otomobil, karşı yöne geçip 23 FN 593 plakalı hafif ticari araç ve 23 DM 710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.