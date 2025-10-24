Muğla'da dehşet verici olay! Başını mermer kesme makinesine sıkıştıran kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir mermer ocağında çalışan 54 yaşındaki Yılmaz Topal, başını mermer kesme makinesine sıkıştırdı. Topal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 11:39

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir mermer ocağında başı mermer kesme makinesine sıkışan Yılmaz Topal (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana geldi. İş yerinde çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

