Küçükçekmece'de korkunç kaza! 5 araca hasar gördü: 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde seyir halindeki bir cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 5 araca çarptı. Kazada cip içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta seyir halinde olan İshak Ç. yönetimindeki cip, sürücünün yola çocuk çıkması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 5 araca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü İshak Ç. ve beraberindeki Abdullah A'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polisin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.