Samsun'da mobilya dükkanında yangın paniği!

Samsun'da Kavak ilçesinde bir mobilya dükkanındaki alevler korku dolu anlara neden oldu. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevler söndürüldü. Yangın sonucu dükkanda maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 19:14

Samsun'da Kavak ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, kısa sürede iş yerinin içerisini dumanla kapladı.

Dükkandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucunda mobilya dükkanında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

