Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Eski koca dehşet saçtı: 3 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23.10.2025 02:35

9 YAŞINDAKİ OĞLUNUN YANINDA KENDİNİ VURDU Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz (39), eski eşi Fatma Görkem'i (37) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Görkem kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi 'nde yaşamını yitirdi. Şüpheli daha sonra Namık Kemal Mahallesi 24'üncü Sokak'taki adrese giderek eski kayınvalidesi Gülistan Görkem 'i (63) tabancayla vurarak olay yerinde öldürdü,Fatma Görkem'in önceki evliliğinden olan kızı Eda Nur Göksu 'yu (19) ise göğsünden vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkı 'nda, yanında 9 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile birlikte tespit edildi. Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına karşılık vermeyen şahıs, elindeki tabancayı kendi başına dayayıp ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında yanında bulunan oğlu koruma altına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca da emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı.

FOTOĞRAF: İHA

ÖNCE POLİSE SİLAHI DOĞRULTMUŞ



Emniyetten olayla ilgili yapılan açıklamada, "22.10.2025 günü saat 17.30'da Hakan Yılmaz (39) ilimiz Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20. sokakta eski eşi Fatma Görkem'i (37) (Yörük Selim Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiştir) tabanca ile vurduktan sonra Namık Kemal Mahallesi 24 Sokakta eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'i (63) tabanca ile vurarak olay yerinde öldürmüş, aynı adreste Fatma Görkem'in Eda Nur Göksu (19) isimli önceki kocasından kızı olan kişiyi de göğsünden tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçmıştır. Failin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şahıs, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkında yanında oğlu E.T.Y. (9) bulunduğu halde birlikte tespit edilmiş ve teslim ol çağrısında bulunulmuştur. Şahıs elinde bulunan tabancayı önce görevlilerimize doğrultmuş, sonra sağ şakağına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Şahıs ambulans marifetiyle hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir. Çocuğu güvenli bir şekilde ilgili birimce koruma altına alınmıştır. Şahsın olayda kullandığı ateşli silah ilgili birimce muhafaza altına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir" denildi.