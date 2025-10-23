Canlı tavuk yüklü tır başka bir tıra arkadan çarptı: Kabinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda canlı tavuk yüklü tır, akaryakıt istasyonundan çıkan başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada kabin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yaralı olarak kurtarıldı.

D-650 kara yolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Sakarya'dan Bilecik yönüne gitmekte olan S.K. idaresindeki 54 LR 569 plakalı canlı tavuk yüklü tır, akaryakıt istasyonundan çıkan M.Y. yönetimindeki 42 BCA 840 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tavuk yüklü tırın sürücüsü S.K. kabin içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Pamukova İtfaiye Grup Amirliği Kaza Kırım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren titiz bir çalışma neticesinde sürücü S.K.'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle D-650 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.