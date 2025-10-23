Batman’da yağış sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden açılıyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışların ardından Dereköy, Şahinli, Yücebağ beldesi grup köy yolları ile Derince, Dörtbölük ve Sarıyayla grup köy yolları, düşen taş ve meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başlattıkları çalışmalar sonucunda 17 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Batman merkez ve çevre ilçelerden takviye araç ve personelin bölgeye yönlendirildiği, halen kapalı olan köy yollarında çalışmaların sürdüğü öğrenildi.