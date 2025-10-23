Aydın’da sağanak yağmur yolları dereye çevirdi
Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları dereye çevirirken, araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Bir anda bastıran yağış sonrasında yollar dereye dönerken, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafikte aksamalar olurken, yağmura yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.
Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, araç trafiği sağlanamadı.