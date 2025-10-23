Giriş Tarihi: 23.10.2025 18:10

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın 'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Aydın’da sağanak yağmur yolları dereye çevirdi (İHA)

Bir anda bastıran yağış sonrasında yollar dereye dönerken, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafikte aksamalar olurken, yağmura yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.