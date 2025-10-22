Yaya geçidinden karşıya birdirbir oynayarak geçtiler

Bursa'da dört genç caddenin karşısına birdirbir oynayarak geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.10.2025 15:09

Olay akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Araçlara kırmızı ışık yanmasının ardından caddenin karşısına geçmek isteyen dört genç yaya geçidinde birdirbir oynadı. Oynadıkları oyun bir gencin yere düşmesinin ardından son buldu. O anlar başka bir kişi tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.