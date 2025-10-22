Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlı, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bedri B. yönetimindeki 01 BAR 885 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde devrildi.
Kazada araçta bulunan 58 yaşındaki Mürşide B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada Bedri B, Salih B, Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.