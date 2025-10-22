Evden çıktı bir daha dönmedi: Genç kadından 4 gündür haber alınamıyor

Giriş Tarihi: 22.10.2025 17:47

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Seda Çeber, geçtiğimiz cumartesi günü Nailbey Mahallesi'ndeki evinden kimseye bir şey söylemeden çıktı. Çeber'in uzun süre dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi aramaya çıktı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Ayağından engelli olan kadının bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.