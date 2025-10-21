Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Kadastro memurlarını gören komşu dehşet saçtı
Sivas'ta evinin sınırını ölçmek için kadastro ekibi getiren 70 yaşındaki Mustafa Çatak, bu sırada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu A.S. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonucu A.S. üzerindeki tabanca ile Çatak'a ateş etti. Vurulan Çatak hayatını kaybetti.
Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu A.S. (69) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, A.S. üzerinde bulunan tabancayla Çatak'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından kaçan A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.