Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Kadastro memurlarını gören komşu dehşet saçtı

Giriş Tarihi: 21.10.2025 15:17

Sivas 'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu A.S. (69) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, A.S. üzerinde bulunan tabancayla Çatak'a ateş etti.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. (AA)



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından kaçan A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.