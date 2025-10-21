Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan firari yakalandı

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütüne yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.Aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı da oldu belirlenen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:25

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Ekipler FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 2016 yılında hakkında işlem yapılan, örgütün sözde öğrenci mahrem yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan G.U., isimli şahsın peşine düştü. Şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı da oldu belirlenen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

