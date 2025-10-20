Manisalı aile alev alan otomobilden son anda kurtuldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde aniden yanan araçtaki aile fertleri son anda kurtuldu.

İlçede park halindeki bir aracın motor kısmında aniden yangın çıktı. Yangın esnasında arabanın içerisinde bulunan aile fertleri, büyük bir tehlike atladı. Sürücü hemen dışarı çıkarken, arka koltukta oturan kadın ise yanındaki kızı çıkardıktan sonra ön koltukta oturan çocuğu da hızlıca alarak araçtan uzaklaştı.

Alev alan araç, çevredeki bir vatandaş tarafından getirilen suyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.