Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, kentte uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.
Vali Yavuz, sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.