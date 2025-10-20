Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Hakkari'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlattıkları çalışmada, 43,1 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Yapılan baskınlarda bir çok materyal ele geçirilirken olayda 2 kişi tutuklandı.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 43,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 parça halinde 4 kilogram eroin, 23 parça halinde 39,1 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 43,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

