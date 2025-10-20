Gebze'de korkutan fabrika yangını! Alevler gökyüzünü sardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilirken, yangına karşı verilen canhıraş müdahalenin sonunda alevler kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 17:56

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan bir ahşap fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin kontrol altına alındığı aktarıldı.

Olay, Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde yer alan ahşap fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe bölümündeki kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontraplak parçalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Talaş nedeniyle içten yanmanın devam ettiği alanda itfaiyenin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN