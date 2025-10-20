Balıkesir'de tüyle ürperten olay! Evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Balıkesir'de kırık cam izlerini fark eden mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulunması ile gerçek ortaya çıktı. Bir kişi evinde silahlı vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler Olcay Ö'nün cesedine ulaşmasının ardından inceleme başlattı.
İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Olcay Ö'nün cesedine ulaştı.
Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Ö'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.