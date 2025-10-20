Akaryakıt istasyonundan çıkan araç TIR'ın altında kaldı! 1 ölü 1 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da akaryakıt dolumu için gelen otomobil çıkış yaptığı sırada TIR'ın altında kaldı. Meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile TIR'ın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. İ.C.'nin kullandığı 38 TU 563 plakalı TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki M.S. hayatını kaybetti, Sivas'ın Suşehri ilçesinde görevli Uzman Çavuş Mert Alkın (23) ise yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Alkın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde istasyondan yola çıkan otomobilin TIR'ın çarpmasının ardından sürüklenmesi yer aldı.