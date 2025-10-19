Şanlıurfa'da husumetliler hastanede karşılaşınca birbirine girdi: 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumeti bulunan taraflar hastane acilinde karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olayda 2 kişi tedavi altına alındı, 4 kişi ise gözaltına alındı. Kavgaya hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 05:16

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde çıktı. İddiaya göre arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile fertleri, hastanede karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Olayda yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

