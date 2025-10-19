Yaşam

Muhtarlar Günü'nde kürsüde konuşan muhtar baygınlık geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşma yaptığı sırada baygınlık geçiren Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Şaban Aydın Şirin, hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Muhtarlar Günü'nde kürsüde konuşan muhtar baygınlık geçirdi

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muhtar Şaban Aydın Şirin, "Biz muhtarlar, halkın sevincini ve üzüntüsünü paylaşan, devletin vatandaşına uzanan ilk eli, en sıcak yüzüyüz" ifadelerinin ardından bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Muhtar Şaban Aydın Şirin, konuşma esnasında fenalaşarak bayıldı (İHA)Muhtar Şaban Aydın Şirin, konuşma esnasında fenalaşarak bayıldı (İHA)

Şirin'e ilk müdahaleyi tören alanında hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Tansiyonunun düşük olduğu belirlenen Şirin, tuzlu ayran içirildikten sonra sedyeyle ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde önemli bir sağlık sorunu olmadığı, açlık ve sıcak havanın etkisiyle tansiyonunun düştüğü belirlenen Şirin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şirin'in bayılma anları kameralara yansıdı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Öte yandan, Şirin'in hastaneye kaldırılmasının ardından bazı muhtarlar geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere hastaneye giderken, törende kalan muhtarlar ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

3 YIL ÖNCE BENZER OLAYDA BİR MUHTAR YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan, 2022 yılında 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamalarına katılan Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, törenin ardından evinde yemek yerken fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN