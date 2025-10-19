Mardin’de bıçaklı kavgada seyyar satıcı yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 18:43

Olay, Nusaybin çarşı merkezinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, bir seyyar satıcı bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

