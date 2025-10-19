Galata Kulesi'nde "Sürdürülebilir Gelecek" için çevre temalı görseller yansıtıldı

İstanbul'un gözde yapılardan Galata Kulesi'nde, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla çevre temalı mapping görselleri yansıtıldı. Yüzlerce yerli ve yabancı turist düzenlenen görsellere büyük ilgi gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu", 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Forum çerçevesinde kentin simge yapılarından Galata Kulesi'nde mapping gösterisi yapıldı.

ÇEVRE TEMALI GÖRSELLER YANSITILDI

Kulenin yüzeyine sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görseller yansıtıldı. Yansıtılan görsellerle atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

