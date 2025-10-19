Eşini alıkoyan kocaya 6 yıl hapis cezası: Yargıtay'dan karar çıktı

Yargıtay, tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.

Niğde'de yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini aracıyla giderken yolda gördü ve önünü keserek zorla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmanın ardından inmek isteyen kadına, kocası izin vermeyerek darp etti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra kadını serbest bıraktı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Kadının şikâyeti üzerine koca hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan sanık koca, atılı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, yerel mahkeme kararına yaptığı itirazın istinaf tarafından reddedilmesi üzerine, "atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, ceza miktarının yüksek olduğunu" ileri sürerek kararı temyiz etti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını oybirliğiyle onadı. Kararda, dosyadaki deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, sanığa verilen hükmün yasaya uygun olduğu ifade edildi.

