Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybetmesinin ardından motosikleti devrilerek kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza saat 20.30 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Tofik B.(51) yönetimindeki 16 BNE 922 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Başını kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

