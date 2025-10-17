Karşıya geçmek isteyen gençten acı haber!

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç, otomobilin çarpması ile savruldu. İhbar ile olay yerine ekipler sevk edildi. Genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Mehmet Emin Demir'e plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

