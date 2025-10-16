Kayseri'de hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. (23)’ü yakaladı. Gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:34

Paylaş



ABONE OL

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.Ç. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıs ardından cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN