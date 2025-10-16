İzmir'de eş zamanlı asayiş operasyonu: 173 kişi yakalandı

İzmir'de yapılan eş zamanlı asayiş operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 173 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 208 personelle 100 adrese düzenlediği 24 saatlik şafak operasyonunda, hırsızlık, öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve cinsel suçlar gibi birçok suçtan aranan kişiler gözaltına alındı

İzmir'de eş zamanlı düzenlenen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 173 kişi, yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik dün sabah il merkezi ve dış ilçelerde görev yapan 208 personelin katılımıyla şafak operasyonu yaptı. Eş zamanlı 100 adrese yapılan ve 24 saat süren operasyonda 'Hırsızlık', 'Öldürme', 'Yaralama', 'Yağma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel suçlar', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranma kaydı olan toplam 173 şüpheli yakalandı. Ayrıca aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

