Çorum'da motosiklet köprüden çaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden çaya düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 05:44

Muhammet Sait Büker (16) idaresindeki 19 ADV 265 plakalı motosiklet, Osmancık-Dodurga kara yolu Kumbaba köyü yakınlarında köprüden çaya düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Büker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y. M.K. (17) ise sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

