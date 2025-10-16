1 kişinin öldüğü İETT kazasında yeni gelişme: Motosiklet sürücüsü tutuklandı

İstanbul Çekmeköy’de 131T hattında sefer yapan özel halk otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı. Olay öncesi otobüs şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandığı, şoförün sinir kriziyle motosikletin üzerine aracını sürdüğü ve ardından otobüs durağı ile 3 araca çarptığı tespit edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü K.P. tutuklandı.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:37

İstanbul Çekmeköy'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

MOTOSİKLETLİ TUTUKLANDI

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan şüphelilerden motosiklet sürücüsü K.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli K.P. "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan tutuklandı.

ŞOFÖRÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan ve gözaltına alınan otobüs şoförünün ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde dün, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araçlara çarpmıştı.

Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralandığı belirlenen D.Ş. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Otobüs şoförü ile 02 AFN 584 plakalı motosikletin sürücüsü arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek motosikletin üzerine aracı sürdüğü esnada kontrolünü kaybederek, otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde bulunan biri vinç olmak üzere 3 araca çarptığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü gözaltına alınmıştı.

