Kayseri'de bir eve pompalı tüfekle saldırı: Şans eseri yaralanan olmadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı 3 katlı bir binada kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda binanın duvarları ve camlar zarar görürken şans eseri saçmalar kimseye isabet etmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 257. Sokak'ta bulunan 3 katlı ikametin son katına kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte evin duvarı ve camı zarar görürken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

