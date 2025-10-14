Sahte doktorun evlilik oyunu! Takılarla kayıplara karıştı

Konya'da kendisini bekar ve doktor olarak tanıtıp T.K. (35) ile nişanlanan Dilara S. (25), evli olduğu ortaya çıkınca nişan takıları ile kayıplara karıştı. Görülen davada 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 58 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Konya'da yaşayan Dilara S., 2022 yılının Haziran ayında tıp fakültesini yeni bitirdiğini söyleyerek, T.K. ile nişanlandı. Nişanda kızın annesi Hacer S.'nin ısrarı üzerine çok sayıda ziynet eşyası ve para takıldı. T.K., nişandan kısa bir süre sonra nişanlısının Ocak ayında evlendiğini öğrenince ayrıldı. Bu sırada Dilara S., nişan takılarını bozdurup, 140 bin TL ile kayıplara karıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



T.K. ise dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Dilara S. ve anne Hacer S.'nin işbirliği içinde olduğunu belirterek 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Anne Hacer S., kızının nişanlandığı dönem evli olduğunu bilmediğini söylese de savcılık, bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığını, suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine kanaat getirdi.

Dilara S. ise evliliğinin formalite olduğunu, aslında evlendiği kişinin kardeşi ile sevgili olduğunu, onun kendisini tehdit etmesi üzerine böyle bir olayı yaptığını ileri sürdü.

ZARARI KARŞILAMADILAR



Hakim karşısına çıkan tanık beyanlarına göre Dilara'nın doktor olduğunu ve yurt dışında yüksek lisans yapacağını söyleyerek T.K.'nın annesi N.K'dan 9 bin 500 Euro aldığı belirtildi. T.K. ve ailesinin bu dolandırıcılık olayında toplam zararlarının 20 bin Euro olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Zararı karşılamayan anne ve kızı 'dolandırıcılık' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 58 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu paranın da 10 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.

