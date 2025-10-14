Kayseri'de atık yangını eve sıçramadan söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir arazide çıkan atık yangını eve sıçramadan söndürüldü. Yangında kısa süreli patlamalar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilmahalle Erbeyli Sokak'ta bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alanda atık malzemelerin bulunması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken küçük çapta patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın arazinin hemen yanında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.