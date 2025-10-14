Gaziantep'te narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yapılan narkotik operasyonunda çok miktarda metamfetamin ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:32

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik operasyonu düzenlendi. Özel harekat destekli operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Koçbaşı ile girilen adreslerde hassas burunlu dedektör köpek ile yapılan aramalarda 18 litre sıvı metamfetamin, 2 kilo 550 gram metamfetamin ve 32 litre metamfetamin imalatında kullanılan kimyasal madde ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.