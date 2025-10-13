Siirt'te otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile aniden yola çıkan atın çarpışması sonucu sürücü hafif yaralandı, at telef oldu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:00

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile at çarpıştı. Sürücünün yaralandığı kazada at telef oldu, otomobil hurdaya döndü.



Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan çevre yolunda seyir halinde olan otomobil ile aniden yola çıkan at çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü hafif yaralandı, at ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

