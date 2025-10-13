Otomobil uçuruma düşmekten ağaç sayesinde kurtuldu! Yaralılar var

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma düşmekten bir ağaca çarparak son anda kurtuldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Düziçi ilçesine bağlı Şehit Asker Kemal Keskin Mahallesi Hacılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak uçuruma doğru sürüklendi.

Araç, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.