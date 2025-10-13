Otomobil sürücüsünden pes dedirten hareket! D-100 karayolunda ters yönde ilerledi

Maltepe D-100 karayolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobil, sağ şeritte bilinmeyen nedenle ters yönde gitmeye başladı. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı o anlar bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:19

Paylaş



ABONE OL

Olay, bugün öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi.

Seyir halindeki bir otomobil yolun sağ şeridinde bilinmeyen bir nedenle geri geri giderek yolda ilerledi. Yoğun trafikte yaşanan olay, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN