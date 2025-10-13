Nevşehir'de feci kaza! Otomobil tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 04:25

Kaza geç saatlerde Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü yakınlarında meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil, Doğala Köyü'nden Derinkuyu ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Mustafa Elmacı ve Rasim Erikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi, A.Ç. ise yaralandı. A.Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

