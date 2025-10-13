Çorum'da iş yerine ait depoda yangın! Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Çorum'da bir apartmanın girişli katında bulunan ve ev eşyalarının olduğu bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla ilerlerken yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:46

Olay, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki depoda ev eşyalarının henüz belirlenemeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek üst kattaki dairelere ve bitişikteki dükkana sıçramasını önledi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

