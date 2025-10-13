Çorum'da fabrikada yangın çıkardığı iddia edilen kişi tutuklandı

Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrikada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ekim'de OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikanın depo bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

150 tahta palet ve 3 güneş enerjisi panelinin yandığı yangınla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarından, fabrikanın depo bölümünde yangın çıkardığı tespit edilen Mehmet K. (35), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.